A Firenze, un'imponente opera di street art di Noone è apparsa recentemente sui muri della città, rappresentando il Duomo demolito per simboleggiare le atrocità delle guerre. L'opera rende omaggio a Medici Senza Frontiere, sottolineando l'importanza della solidarietà e dell'umanità in tempi di conflitto. Una potente fotonotizia che invita alla riflessione e alla sensibilizzazione.

Un'opera di street art apparsi pochi giorni fa sui muri di Firenze in omaggio al gruppo di Medici senza frontiere. Autore dell'opera Noone. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Street art contro le guerre: il Duomo di Firenze demolito \ FOTONOTIZIA

