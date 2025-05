Stramaccioni: «Chivu può fermare Conte. Parma-Napoli vale una stagione»"> Andrea Stramaccioni conosce Cristian Chivu meglio di molti. È stato l’ultimo allenatore ad averlo avuto in campo, nel 2012 all’Inter. Da allora, la stima reciproca è rimasta intatta. Oggi, Chivu allena il Parma, e domenica sera si troverà a sfidare il Napoli capolista, in un crocevia che può decidere la corsa scudetto e la salvezza dei ducali. Stramaccioni commenterà il match per Dazn, ma intanto — in un’intervista rilasciata a Marco Fallisi per La Gazzetta dello Sport — ha raccontato l’allenatore e l’uomo Cristian Chivu. «Nel 2012 ero un tecnico giovane, pieno di entusiasmo ma senza esperienza — ricorda Stramaccioni —. Chivu fu tra i primi a supportarmi, insieme a Zanetti, Cambiasso, Stankovic, Julio Cesar, Sneijder, Maicon e Milito. 🔗Leggi su Napolipiu.com

