Hanno denunciato un “ depistaggio istituzionale ” sulle stragi in commissione Antimafia, provocando la replica della presidente Chiara Colosimo e di mezzo centrodestra. Ma la questione non si è fermata nel campo delle dichiarazioni. È bastato attendere poche ore, infatti, ed ecco che dalla parte della maggioranza è arrivata una reazione pratica contro il Movimento 5 stelle: la commissione Affari Costituzionali del Senato, infatti, ha calendarizzato la norma per sospendere da Palazzo San Macuto i parlamentari in presunto conflitti d’interesse. Una legge che ha tra i suoi effetti quello di allontanare Roberto Scarpinato dai lavori della commissione sulla strage di via d’Amelio. Sarà un caso ma proprio il senatore, già procuratore generale di Palermo e Caltanissetta, è il principale autore della memoria depositata martedì 13 maggio in Antimafia per confutare punto su punto le dichiarazioni di Mario Mori e Giuseppe De Donno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stragi, dopo la relazione M5s su Mori la destra reagisce e accelera sulla legge per cacciare Scarpinato dall’Antimafia