Strada a rischio crollo preoccupazione tra gli abitanti di Zafferia

Strada a rischio crollo a Zafferia: gli abitanti vivono con preoccupazione per le crepe sulla pavimentazione di contrada Petrazze. L'ex consigliere Gianpiero Terranova lancia un appello per interventi urgenti, temendo un possibile cedimento dell'asfalto e i danni conseguenti. La situazione richiede attenzione prima che le condizioni peggiorino ulteriormente.

Numerose crepe sulla pavimentazione stradale di contrada Petrazze. Per questo gli abitanti di Zafferia temono un cedimento dell'asfalto e i danni che ne possono scaturire. A segnalare la situazione è l'ex consigliere Gianpiero Terranova che invoca interventi urgenti prima che sia troppo tardi.

