Stracesena 2023 | corsa solidale a Cesena per la pet therapy

Nove anni di corsa, pensando sempre agli altri. Il 25 maggio la Stracesena, manifestazione organizzata da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group soffierà sulle candeline del suo nono compleanno, confermando un format rodato e apprezzato da migliaia di cesenati. Parlano i numeri: nelle edizioni fin qui messe in archivio sono stati contati complessivamente circa 14.000 partecipanti che hanno contribuito a raccogliere approssimativamente 90.000 euro devoluti in beneficenza a vari enti e realtà del territorio. Si partì con l’Anffas di Cesena, per proseguire col sostegno al fondo per l’attività sportiva dei minori in stato di povertà e arrivare ai progetti della ‘Pediatria a misura di bambino’ dell’ospedale Bufalini. Nel 2023, la tragedia dell’alluvione spinse gli organizzatori a concentrarsi sui danni causati dal fiume di fango e così coi fondi raccolti venne finanziata la sistemazione della scuola elementare di Villarco. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

