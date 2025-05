Stra Venezia lancia il marchio SentorisiSentobisi | prende il via un progetto tra tradizione gusto e territorio

ABBONATI A DAYITALIANEWS STRA (VE) – Stra si prepara a celebrare il suo piatto simbolo con un’iniziativa che unisce gastronomia, cultura e turismo: sabato 17 maggio prende ufficialmente il via il progetto “SentorisiSentobisi”, nuovo marchio identitario promosso dal Comune per valorizzare i risi e bisi, una delle piĂą celebri ricette della tradizione veneta. Il nome del marchio riprende l’antica espressione dialettale “SentorisiSentobisi” – ovvero “cento risi e cento bisi” – usata per descrivere il perfetto equilibrio tra i due ingredienti principali, in un’armonia di sapori che è diventata simbolo dell’identitĂ culinaria locale. NELLA FOTO La presentazione. Da sinistra Alice Angelon Cons. Distretto Commercio; Davide Lafelice assessore Noventa Padovana), Andrea Salmaso Sindaco di Stra; Roberta Vianello consigliere Regionale Roberto Guzzonato vice sindaco Stra Un marchio per raccontare un territorio La presentazione ufficiale del marchio è avvenuta a Villa Loredan, nella Sala del Consiglio, alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti delle attivitĂ aderenti. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

