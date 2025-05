Storie di ordinaria insicurezza in stazione | Colpito da un ubriaco con due pugni senza motivo

Nel cuore della stazione di Forlì, un docente di musica pendolare condivide storie di ordinaria insicurezza, segnate da incontri con aggressori e situazioni pericolose. L'ultimo episodio, avvenuto martedì scorso, lo ha visto vittima di un ubriaco che, senza motivo, lo ha colpito con due pugni, un triste riflesso della precarietà vissuta quotidianamente.

Storie di ordinaria insicurezza alla stazione di Forlì. A raccontarle è un docente di musica pendolare che diverse volte si è trovato di fronte a persone aggressive, pericolose o moleste. L'ultimo episodio, racconta lui stesso, è avvenuto martedì intorno alle 20, sul marciapiede del binario in. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Storie di ordinaria insicurezza in stazione: "Colpito da un ubriaco con due pugni senza motivo"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In stazione degrado e insicurezza: "Lavori da sette anni, finite presto"

Scrive msn.com: Filippo Falco, esponente del Comitato pendolari del Lodigiano e del Sud Milano, lancia un nuovo appello al Comune e a Rete ferroviaria italiana affinché finiscano presto i lavori alla stazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federico Buffa, Sky Sport : Fermarmi dopo Pelé? Le grandi storie non stanno solo nei miti

Il volto di punta di Sky Sport, Federico Buffa spiega l'operazione di “Sky Buffa racconta Pelé” e le insidie di raccontare in Tv ciò che non si vede.