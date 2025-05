Tempo di lettura: 4 minuti Nel caso della Regione Campania, il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo “con l’entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale”. A scriverlo è la Corte Costituzionale, in una nota, sulle motivazioni della sentenza N.4. La pronuncia, depositata oggi, lo scorso 9 aprile ha sancito l’illegittimità della legge campana sul terzo mandato. Una legge approvata lo scorso novembre in consiglio regionale, quindi impugnata da Palazzo Chigi. La decisione dei giudici ha di fatto sbarrato la strada alla ricandidatura del governatore Vincenzo De Luca. Per la Consulta, la legge elettorale del 2009 “non solo non reca alcuna disposizione” per derogare “illegittimamente” al divieto di terzo mandato, ma “contiene un rinvio” (articolo 1, comma 3) alle altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia. 🔗Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stop terzo mandato De Luca, motivazioni Consulta: “In Campania divieto recepito già nel 2009”