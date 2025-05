Stop anticipato al servizio mensa nelle scuole la Flc Cgil | Contrari a interruzione per tutti

La FLC CGIL esprime contrarietà all'interruzione anticipata del servizio mensa nelle scuole, annunciata dall'assessore all'istruzione del Comune. Tale decisione, giustificata da un calo nella richiesta da parte delle famiglie, solleva interrogativi sulla validità dei dati previsionale utilizzati per motivarla, soprattutto in un contesto così delicato per il benessere degli studenti.

"Apprendiamo dalle dichiarazioni dell'assessore all'istruzione del Comune che l'interruzione anticipata del servizio mensa sarebbe motivata da una riduzione della richiesta da parte delle famiglie, basata su un dato previsionale desunto dall'anno passato. A tal proposito ci chiediamo se tale. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Stop anticipato al servizio mensa nelle scuole, la Flc Cgil: "Contrari a interruzione per tutti"

