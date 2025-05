Stop alle passeggiate sui cammelli alle piramidi di Giza | oltre 50 aziende dicono basta

Le passeggiate sui cammelli alle piramidi di Giza stanno per finire: oltre 50 aziende, tra cui Marriott, hanno eliminato queste attività dai loro pacchetti. La decisione segue un’inchiesta di Peta Asia sui maltrattamenti subiti dagli animali. Ora, gli attivisti chiedono un intervento concreto da parte del Ministero del Turismo egiziano per garantire il benessere degli animali.

Marriott ha rimosso dai suoi pacchetti le passeggiate a cavallo e a dorso di cammello alle piramidi di Giza, in Egitto, dopo un’inchiesta di Peta Asia sui maltrattamenti. L'azienda si unisce così a oltre 50 operatori. Gli attivisti però ora chiedono un intervento del Ministero del Turismo egiziano per vietare l'attività. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Stop alle passeggiate sui cammelli alle piramidi di Giza: oltre 50 aziende dicono basta

Ne parlano su altre fonti

Good news! Marriott dice basta ai tour con animali: stop ai giri su cammelli e cavalli alle Piramidi di Giza

Come scrive greenme.it: Marriott International elimina attività che prevedono l’uso di cammelli o cavalli per trasportare turisti alle Piramidi di Giza.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: weekend romantico a Roma tra hotel di lusso e passeggiate iconiche

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno trascorso un romantico weekend a Roma, apparendo per la prima volta in pubblico come coppia.