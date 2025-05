Sto scappando dall' Afghanistan mi servono soldi Truffa romantica in chat | 53enne ingannato tre denunce

Un operaio di 53 anni di Corridonia è stato vittima di una truffa romantica online, ingannato da una donna che affermava di scappare dall'Afghanistan. Convinto di aiutarla, ha trasferito 7500 euro per i suoi bagagli. Le indagini dei carabinieri sono avviate per fare luce su questa vicenda di sfruttamento emotivo e inganno.

Bonifici bancari per 7500 euro per aiutare una donna conosciuta in chat a fare arrivare i suoi bagagli in Italia dall'Afghanistan, paese dal quale diceva di dover scappare. Ma era una truffa nella quale è caduto un operaio 53enne residente a Corridonia. Le indagini dei carabinieri sono.

'Sono in fuga dall'Afghanistan', 53enne truffato per 7.500 euro

Si legge su ansa.it: Bonifici bancari per 7.500 euro per aiutare una donna conosciuta in chat a fare arrivare i suoi bagagli in Italia dall'Afghanistan, Paese dal quale diceva di dover scappare. (ANSA) ...

