Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano | ora Riccardo studia e si prepara per la maturità

Milano, 15 maggio 2025 – È stato sentito oggi, nella prima udienza del processo con rito abbreviato davanti alla giudice Paola Ghezzi del Tribunale per i minorenni di Milano, Riccardo Chiarioni, che a 17 anni, nella notte tra il 31 agosto e il 1° settembre scorso, uccise con 108 coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni nella loro villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese. Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano, chiesto il giudizio immediato per il 18enne. In camera il Mein Kampf di Hitler e i discorsi di Mussolini Una foto tratta da Facebook della famiglia della strage di Paderno Dugnano. La gip per i minorenni di Milano, Laura Margherita Pietrasanta, ha disposto il processo con rito immediato per il 26 giugno per il 18ennne Riccardo Chiarioni, che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorsi, quando era ancora minorenne, in una villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, ha ucciso a coltellate padre, madre e fratello 12enne. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

