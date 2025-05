stellantis trasferisce la produzione maserati a modena entro il 2025

Stellantis concentra la produzione della Maserati a Modena, dove porterĂ entro la fine del 2025 la GranTurismo e la GranCabrio oggi prodotte a Mirafiori. La maggior parte dei lavoratori dello stabilimento di Torino impegnati sulla linea della Maserati saranno spostati sulla produzione della nuova 500 ibrida. "Torino e Modena - sottolinea l'azienda - rappresentano due punti di riferimento di eccellenza dell'impronta industriale del Paese e sono tra i pilastri del piano di Stellantis per l'Italia". Stellantis spiega che la 500 ibrida "è uno dei modelli cruciali per il futuro dell'azienda e icona dell'Italia nel mondo". Altri lavoratori di Mirafiori saranno spostati sulle altre attivitĂ esistenti nel comprensorio, dove proseguono la produzione meccanica del nuovo cambio Edct e dei cambi C514, e su quelle legate alla Circular Economy che, grazie a piani operativi in crescita, consentirĂ anche di dare stabilitĂ occupazionale del comprensorio. 🔗Leggi su Quotidiano.net

