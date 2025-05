Stellantis | a Modena assemblaggio Maserati a Mirafiori la 500 ibrida

Milano, 15 mag. (askanews) – Stellantis trasferirĂ la produzione, o meglio l’assemblaggio, di Maserati GranTurismo e GranCabrio anche elettriche (Folgore) da Torino a Modena, sito storico del brand. Si tratta del primo passaggio per costruire il Polo del lusso nella Motor Valley di cui saranno forniti maggiori dettagli nell’aggiornamento del Piano Italia che Jean-Philippe Imparato presenterĂ a breve al governo e al mercato a inizio giugno e che fornirĂ dettagli su Maserati in profonda crisi. “Riportare la GranTurismo e la GranCabrio a Modena è una decisione orgogliosa e strategica che unisce il nostro patrimonio industriale con le capacitĂ del futuro”, ha detto il Ceo di Maserati, Santo Ficili. Negativa la reazione della Fiom, “spostare Maserati non risolve i problemi”, mentre secondo Fim-Uilm è una decisione che aiuterĂ Modena. 🔗Leggi su Ildenaro.it