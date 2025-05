Stefano De Martino sull’offerta di lavoro ricevuta da Paolo Bonolis | “Mi sono imbarazzato”

Stefano De Martino ha rivelato di essersi sentito "imbarazzato" di fronte all'offerta di lavoro ricevuta da Paolo Bonolis per condurre "Avanti un altro". In un'intervista, il noto presentatore ha condiviso le sue emozioni riguardo a questa proposta da un collega che considera un vero e proprio maestro nel mondo della televisione. Scopri di più sui suoi sentimenti e reazioni!

Stefano De Martino ha confermato che Paolo Bonolis gli ha proposto di condurre Avanti un altro. Quindi ha svelato cosa ha provato quando ha ricevuto questa proposta da un collega che considera un maestro. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Stefano De Martino sull’offerta di lavoro ricevuta da Paolo Bonolis: “Mi sono imbarazzato”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stefano De Martino sull’offerta di lavoro ricevuta da Paolo Bonolis: “Mi sono imbarazzato”

Come scrive fanpage.it: Stefano De Martino, in occasione dell'anteprima del film Nero di Giovanni Esposito, è stato intercettato dai microfoni di SuperguidaTv. Gli è stato chiesto di commentare la proposta di condurre Avanti ...

Stefano De Martino superstar Rai: arriva il nuovo show con Gianni Morandi, ecco come sarà

Si legge su rds.it: Dopo la conferma alla guida di Affari Tuoi, l’ex ballerino potrebbe presto sbarcare in prima serata con un progetto del tutto inedito. E al suo fianco potrebbe esserci un nome che non ha certo bisogno ...

“Lavorerà insieme ad un grande” Stefano De Martino, altro programma tv in Rai, lavorerà al fianco di un grande

Da bigodino.it: Stefano De Martino si prepara a una nuova stagione in Rai, con la conferma di Affari Tuoi e un possibile varietà con Gianni Morandi, promettendo grandi novità per il pubblico ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un disastro ... Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Le cose tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si fanno davvero complicate. ecco la bomba che ti lascerà senza parole.