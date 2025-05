Stefano De Martino in imbarazzo con Paolo Bonolis | cosa ha rivelato il conduttore

Personaggi Tv. Stefano De Martino ha rotto il silenzio su una delle indiscrezioni più chiacchierate del mondo televisivo. In un’intervista, il conduttore ha confermato di aver ricevuto una proposta da Paolo Bonolis per prendere il timone di Avanti un altro!, storico game show di Canale 5. Ma la risposta è stata un “no”. Il motivo? Un impegno ormai consolidato in Rai. Ecco cosa ha raccontato Stefano De Martino a proposito di quella telefonata. Leggi anche: “Ha fatto una cosa grave”. L’affondo di Alessandro Basciano a Sophie dopo “Le Iene” Leggi anche: Jessica Morlacchi di nuovo in un reality? La verità a “Pomeriggio 5” Stefano De Martino: “Bonolis mi ha proposto Avanti un Altro”. Con la sua conduzione di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha conquistato il pubblico della prima serata di Rai 1, imponendosi come uno dei volti più promettenti del panorama televisivo italiano. 🔗Leggi su Tvzap.it

