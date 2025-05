Sempre più al centro del panorama televisivo italiano, Stefano De Martino continua a conquistare il pubblico con il suo talento e la sua presenza scenica. Ma anche per lui ci sono momenti in cui il mestiere si intreccia con l’emozione e, perché no, con un pizzico di imbarazzo. È quanto accaduto recentemente, quando Paolo Bonolis, icona della TV italiana, ha svelato pubblicamente di aver proposto a De Martino di prendere il timone di Avanti un altro, uno dei quiz show più seguiti di Canale 5. Una rivelazione che ha spiazzato tutti, compreso lo stesso Stefano, che ha reagito con umiltà e un’evidente emozione. La proposta di Paolo Bonolis a Stefano De Martino. Durante un evento benefico a Roma, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata: « Se è vero che avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto per Avanti un altro? Sì, ci avevo pensato e ci avevo anche parlato ». 🔗Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino e quell’imbarazzo di fronte a Paolo Bonolis: ecco il motivo del disagio