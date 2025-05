Un incontro. poco romantico. Tutto è iniziato lo scorso marzo, quando Stefano De Martino, volto televisivo napoletano, è stato avvistato in compagnia della ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti. Secondo Vanity Fair, il luogo del presunto incontro è stato uno studio medico a Napoli. Le prime indiscrezioni parlavano di uno studio dentistico, ma altre fonti hanno poi corretto il tiro, parlando di un centro dermatologico. In ogni caso, i due sarebbero stati notati in atteggiamenti piuttosto affiatati. Niente di esplicito, ma abbastanza da alimentare voci su una possibile frequentazione. Lo scatto ‘rubato’. A riaccendere i riflettori ci ha pensato Alessandro Rosica, influencer noto per le sue “indagini sentimentali”, che ha pubblicato uno scatto rubato di De Martino e Nasti in auto insieme, poche ore fa. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefano De Martino e Angela Nasti, coppia o flirt? Il gossip impazza