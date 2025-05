Garlasco (Pavia) – Un lungo abbraccio quattro giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il 17 agosto 2007. Lo riprendono le telecamere nascoste degli investigatori: è l’abbraccio tra Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della 26enne trovata morta nella sua abitazione di Garlasco (ancora neppure indagato) e Stefania Cappa, una delle cugine della vittima (mai indagata). Le gemelle Cappa, Paola e Stefania: chi sono le cugine (mai indagate) di Chiara Poggi, dal fotomontaggio nel 2007 a matrimonio e carriere Il video è stato mostrato nel corso della trasmissione 'Chi l'ha visto?' di Rai Tre. “Non mi lasciano stare”, dice la ragazza in una pausa del lungo interrogatorio di quel giorno. “Chi?” le chiede Stasi. “Tutti quanti”, risponde la giovane. “Neanche a me - ribatte Stasi - A me han detto di tutto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stefania Cappa e il lungo abbraccio con Alberto Stasi sotto la telecamera: “Non mi lasciano stare”. “Dicono che sono uno str...”