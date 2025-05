Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate in casa | indagata per omicidio la compagna del figlio

Stefania Camboni è stata tragicamente uccisa con 15 coltellate nella sua abitazione. La compagna del figlio è attualmente indagata per omicidio, ma la sua versione degli eventi non ha convinto gli inquirenti, soprattutto in assenza di segni di effrazione. Un caso inquietante che continua a suscitare interrogativi e a richiedere approfondimenti. Continua a leggere...

La versione della donna, che si trovava in casa al momento dell'omicidio di Stefania Camboni, non ha convinto gli investigatori. In casa non c'erano segni di effrazione. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate in casa: indagata per omicidio la compagna del figlio

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate, chi era la donna di 58 anni: «Sì era un po' chiusa, ha sofferto tanto per la morte del marito»

«Stefania era una persona dolcissima, straordinaria: sì era un po' chiusa, ha sofferto tanto per la morte del marito. Lui era una gran bella persona, lavorava la terra a ...

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate: il corpo coperto da cuscini, conosceva il suo assassino

Stefania Camboni è stata uccisa con quindici coltellate. Il corpo coperto da cuscini, fuori la sua auto finita fuori strada contro una recinzione ...

Stefania Camboni uccisa con 15 coltellate, dal corpo coperto da cuscini all'auto finita fuori strada e il caso dell'eredità: cosa non torna

Giallo a Fregene. Stefania Camboni, 58 anni, è stata uccisa con almeno 15 coltellate nella villetta di via Santa Teresa di Gallura che condivideva ...

