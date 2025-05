Stefania Camboni trovata morta in casa a Fregene nel villino tracce di sangue Non si esclude l' omicidio Sentiti il figlio e la compagna

Una tragica scoperta ha scosso Fregene, con il ritrovamento del corpo di Stefania Camboni, una donna di circa 60 anni, all'interno di un villino in via Agropoli. Presenti tracce di sangue, le autorità non escludono l'ipotesi di omicidio. Sono stati sentiti il figlio e la compagna per far luce sulla vicenda.

Una donna di circa 60 anni, Stefania Camboni, è stata trovata morta all?interno di un villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare alle porte di Roma. Il cadavere. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefania Camboni trovata morta in casa a Fregene, nel villino tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio». Sentiti il figlio e la compagna

Se ne parla anche su altri siti

Stefania Camboni, 60enne trovata morta a Fregene: tracce di sangue in casa. «Non si esclude l'omicidio»

Secondo msn.com: Una donna di circa 60 anni - Stefania Camboni - è stata trovata senza vita all’interno di un villino situato a Fregene, località sul litorale nord di Roma. Il ritrovamento ...

Chi era Stefania Camboni, trovata morta in casa: era la moglie di Violoni, calciatore del Maccarese

Segnala fanpage.it: Stefania Camboni era molto conosciuta a Fregene. Sessant'anni, una vita molto attiva, era la moglie dell'ex calciatore Giorgio Violoni, morto nel 2020 ...

Tragedia a Fregene: trovata morta una donna di sessant'anni

Lo riporta notizie.it: Il corpo senza vita di Stefania Camboni, una donna di sessant’anni, è stato scoperto in un villino a Fregene, località sul litorale a nord di Roma. La macabra scoperta è avvenuta giovedì mattina, quan ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, nel mondo oltre 109 Mln di casi : Rara variante trovata a Napoli

I casi di contagio da coronavirus nel mondo sono aumentati a 109 milioni 492.997, e il numero di morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria è pari a 2 milioni 418.