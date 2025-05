ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica vicenda si è consumata questa mattina, giovedì 15 maggio, a Fregene dove una donna di 60 anni, Stefania Camboni, è stata trovata senza vita nel suo villino di via Agropoli. Il corpo della donna, rinvenuto in un lago di sangue, presentava diverse ferite da coltello al torace e altri segni evidenti di violenza. L’ipotesi principale degli investigatori è che si tratti di un omicidio, ma le cause e le dinamiche sono ancora da chiarire. Il Ritrovamento e l’Allarme. A lanciare l’allarme è stato il figlio della vittima, una guardia giurata che lavora in aeroporto. Quando è rientrato a casa, ha trovato la madre priva di vita. Nelle vicinanze i militari hanno trovato la Hyundai Tucson utilizzata solitamente dalla vittima. L’auto, in un’apparente situazione di disordine, si trovava contro una recinzione, con il finestrino lato guida aperto e un portafoglio vicino. 🔗Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Stefania Camboni, la 60enne trovata morta in casa sua, è stata uccisa a coltellate. Forze dell’ordine a caccia dell’assassino nella zona di Fregene