Stefania Camboni 60enne trovata morta a Fregene | tracce di sangue in casa Non si esclude l' omicidio

Stefania Camboni, una donna di 60 anni, è stata trovata morta nel suo villino a Fregene, sul litorale nord di Roma. Nel corso delle indagini sono emerse tracce di sangue all'interno della casa, suscitando sospetti e alimentando l'ipotesi di omicidio. Le autorità stanno indagando per fare luce su questo tragico evento.

Una donna di circa 60 anni - Stefania Camboni - è stata trovata senza vita all?interno di un villino situato a Fregene, località sul litorale nord di Roma. Il ritrovamento del. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Stefania Camboni, 60enne trovata morta a Fregene: tracce di sangue in casa. «Non si esclude l'omicidio»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stefania Camboni, 60enne trovata morta a Fregene: tracce di sangue in casa. «Non si esclude l'omicidio»

Secondo msn.com: Una donna di circa 60 anni - Stefania Camboni - è stata trovata senza vita all’interno di un villino situato a Fregene, località sul litorale nord di Roma. Il ritrovamento ...

Il corpo senza vita e le tracce di sangue: giallo su una 60enne trovata morta

Come scrive msn.com: Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri su una villa di Fregene (Roma) dove è stata rinvenuta morta una 60enne. Non si esclude l'omicidio ...

Stefania Camboni trovata morta in casa a Fregene, nel villino tracce di sangue. «Non si esclude l'omicidio»

Secondo msn.com: Una donna di circa 60 anni, Stefania Camboni, è stata trovata morta all’interno di un villino in via Agropoli, a Fregene, località balneare alle porte di Roma. Il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

STEFANIA ORLANDO ( GFVIP) : TOMMASO ZORZI ? SIAMO MOLTO LEGATI...

STEFANIA ORLANDO (GFVIP) OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU'" DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA AMICIZIA CON TOMMASO ZORZI, DELL'ESPERIENZA AL GF.