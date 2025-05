Stazione di Ancona ogni giorno 200 treni e 10mila viaggiatori A garantire la sicurezza di tutti la polfer VIDEO

Oggi, ad Ancona, è stata inaugurata la nuova sede della Polfer, situata al primo piano della stazione ferroviaria. Con circa 200 treni e 10.000 viaggiatori ogni giorno, l'ufficio si propone di garantire maggiore sicurezza, grazie a un potenziamento della presenza degli agenti e all'implementazione di tecnologie moderne come il monitoraggio video.

ANCONA – È stata inaugurata questa mattina davanti a decine di autorità civili e militari la nuova sede della polfer di Ancona, situata al primo piano della stazione ferroviaria, con ingresso dal piazzale Ovest. I nuovi uffici hanno, tra le altre cose, l'obiettivo dichiarato di mettere gli agenti.

