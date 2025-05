Stati Uniti Vance e Rubio alla messa inaugurale di Papa Leone XIV

Il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio parteciperanno alla messa inaugurale di Papa Leone XIV, in programma domenica in Vaticano. Vance, cattolico praticante, ha avuto l'opportunità di incontrare Papa Francesco prima della sua scomparsa, consolidando così i legami tra gli Stati Uniti e la Santa Sede.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio prenderanno parte alla messa inaugurale di Papa Leone XIV che si terrĂ domenica in Vaticano. Vance, che è cattolico, aveva incontrato brevemente Papa Francesco prima della sua morte. Il vicepresidente sarĂ accompagnato dalla Second Lady Usha Vance e da Marco Rubio, presente insieme ad una delegazione statunitense che parteciperĂ alla messa che di fatto segnerĂ l'insediamento del primo Papa americano Robert Prevost.

