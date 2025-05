stati uniti e iran l annuncio a sorpresa di donald trump sul nucleare

DOHA – In una tappa cruciale del suo viaggio di Stato in Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni che stanno scuotendo gli equilibri nella regione. Dal Qatar, il leader americano ha lanciato un avvertimento diretto ai ribelli Houthi dello Yemen, affermando che Washington è pronta a tornare all’offensiva nel caso riprendano gli attacchi. « Stiamo affrontando gli Houthi e credo che sia un successo, ma domani potrebbe esserci un attacco e in quel caso riprenderemo l’offensiva », ha dichiarato Trump, lasciando intendere che la tregua firmata il 6 maggio potrebbe avere vita breve. La dichiarazione di Trump arriva pochi giorni dopo l’annuncio, a sorpresa, di un cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e la milizia Houthi, un accordo siglato senza il coinvolgimento di Israele, che avrebbe appreso dell’intesa solo a cose fatte. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

