A poco piu’ di un mese dall’imposizione da parte dell’amministrazione statunitense di dazi a tappeto nei confronti dei suoi partner commerciali, David Truong, direttore della DuiDui Construction di Los Angeles, in California, e’ gia’ alle prese con l’aumento dei costi. “Il prezzo di quasi tutti i materiali da costruzione ha continuato ad aumentare negli ultimi mesi”, ha dichiarato Truong in un’intervista a Xinhua. “Costruire nuove case diventa ogni giorno piu’ costoso”. Truong in persona ha dato un’occhiata a un cantiere di Temple City, nella contea di Los Angeles, dove l’impatto dei dazi e’ evidente. Un rubinetto, ad esempio, che una volta costava circa 160 dollari statunitensi, ora viene venduto ad almeno 200 dollari. Una finestra con telaio in acciaio, che prima costava poco piu’ di 300 dollari, ora viene venduta a oltre 370 dollari. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Stati Uniti: costruttori edili subiscono dazi, con prezzi in continuo aumento