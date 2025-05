Stasera il Palasport Estra apre le porte ai PlayOff della BC Servizi

Stasera, il Palasport Estra si prepara a vivere un'emozionante serata di playoff: Gara 2 dei Quarti di Finale vedrà la BC Servizi Arezzo affrontare San Miniato. L'azione inizia alle 21, con gli arbitri Rossetti e Baldini pronti a dirigere un match che promette adrenalina e spettacolo. I tifosi sono chiamati a sostenere la squadra!

Arezzo, 15 maggio 2025 – Stasera, giovedi 15 Maggio, alle 21 la BC Servizi Arezzo tornerà in campo al Palasport Estra per Gara 2 dei Quarti di Finale PlayOff contro San Miniato, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Rossetti di Rosignano Marittimo (LI) e Baldini di Castelfiorentino (FI). Dopo la sconfitta di Gara 1 domenica scorsa in campo avverso, la BC Servizi è chiamata ad una vera e propria impresa per allungare la serie contro la formazione di coach Martelloni, negli ultimi due anni infatti, i cinque precedenti tra le due squadre hanno sempre visto prevalere San Miniato. Gli amaranto avranno però dalla loro il sostegno del pubblico di casa che in tante occasioni è risultato un fattore importante a fianco di una squadra che al Palasport Estra ha costruito gran parte delle proprie fortune.

