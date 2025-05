Stasera c' è Cattelan su Rai 2 dopo l' Eurovision finalmente in TV l' ultima puntata di stagione e di sempre?

Questa sera su Rai 2, dopo l'Eurovision, va in onda l'ultima puntata di "Cattelan", il celebre late show di Alessandro Cattelan. Con ospiti d'eccezione come Sangiovanni, Ambra Angiolini e Manuel Agnelli, il programma chiude in grande stile una stagione ricca di sorprese. Non perdetevi questo attesissimo epilogo!

Dopo una serie di rimandi, arriva questa sera su Rai 2 l'ultimo appuntamento con il late show di Alessandro Cattelan, che chiude la stagione con Sangiovanni, Ambra Angiolini e Manuel Agnelli. Sembrava se ne fossero perse le tracce, invece stasera su Rai 2 andrà in onda, in seconda serata, dopo la seconda semifinale dell'Eurovision, la decima e ultima puntata della quinta stagione di Stasera c'è Cattelan.su Rai 2. La puntata, prevista inizialmente per martedì 22 aprile, è stata poi spostata in seguito al cambiamento di palinsesti dovuto alla scomparsa di Papa Francesco e poi mai più trasmessa. Gli ospiti del finale di stagione Alessandro Cattelan accoglierà alla sua scrivania Sangiovanni, Ambra Angiolini e Manuel Agnelli, oltre all'Ospite Misterioso, la cui identità è sconosciuta anche allo stesso Cattelan. 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stasera c'è Cattelan, su Rai 2 dopo l'Eurovision finalmente in TV l'ultima puntata di stagione (e di sempre?)

Se ne parla anche su altri siti

Stasera c'è Cattelan, su Rai 2 dopo l'Eurovision finalmente in TV l'ultima puntata di stagione (e di sempre?)

Come scrive msn.com: Sembrava se ne fossero perse le tracce, invece stasera su Rai 2 andrà in onda, in seconda serata, dopo la seconda semifinale dell'Eurovision, la decima e ultima puntata della quinta stagione di Staser ...

Ultima puntata di stagione per Stasera c’è Cattelan su Rai 2: ospiti della serata Sangiovanni, Ambra e Agnelli

Riporta corrieredellumbria.it: Si chiude con il botto la stagione di Stasera c’è Cattelan, il late night show di Rai 2 condotto da Alessandro Cattelan. Giovedì 15 maggio, in seconda serata, andrà in onda l’ultima puntata di questo ...

Anticipazioni Stasera c’è Cattelan – Ultima attesissima puntata, super ospiti in studio Sangiovanni e Manuel Agnelli

Da mondotv24.it: Scopri le ultime anticipazioni su Anticipazioni Stasera C'è Cattelan e il suo super finale di stagione ricco di divertimento.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pinocchio Stasera In TV Su Rete 4

Il film Pinocchio sarà trasmesso alle ore 21.30 su Rete 4 oggi 20 dicembre 2020.. Produzione. Pinocchio è un film del 2002 di e interpretato da Roberto Benigni, che ha anche scritto la sceneggiatura (con Vincenzo Cerami) e la produzione.