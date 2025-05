Starmer incontra il premier albanese Rama e annuncia | Trasferiremo i migranti irregolari in paesi terzi La soddisfazione di FdI

Il primo ministro laburista britannico, Keir Starmer, ha annunciato oggi l'intenzione di trasferire i migranti irregolari in paesi terzi durante un incontro con il premier albanese Edi Rama. Questa decisione ha suscitato la soddisfazione di Fratelli d'Italia, segnando una nuova fase nelle politiche migratorie del Regno Unito.

Il primo ministro laburista britannico, Keir Starmer, ha formalizzato oggi la decisione del suo governo di aprire negoziati con Paesi stranieri per il trasferimento di migranti «irregolari», avviati al rimpatrio dal Regno Unito. L’annuncio è stato fatto a margine di un incontro con il premier albanese, Edi Rama, dopo che Starmer, impegnato nel rilancio di una stretta sull’immigrazione in risposta all’ascesa nei sondaggi di Reform UK, partito trumpiano guidato dall’ex tribuno della Brexit, Nigel Farage, aveva già evocato aperture al modello previsto dall’accordo fra Italia e Albania. La discussione sui centri di rimpatrio. In visita a Tirana e in altre città alla vigilia di un vertice dei leader Ue e non Ue della Comunità Politica Europea, Starmer ha confermato: «Stiamo discutendo di centri di rimpatrio per migranti. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Starmer incontra il premier albanese Rama e annuncia: «Trasferiremo i migranti irregolari in paesi terzi». La soddisfazione di FdI

 Il Telegraph sottolinea come il leader laburista consideri la leader di Fdi un'importante alleata nei suoi sforzi contro la migrazione irregolare, rimarcando come l'Italia sia uno dei principali punti di ingresso per i migranti che cercano asilo in Europa, molti dei quali viaggiano fino alla costa settentrionale della Francia per poi cercare di entrare nel Regno Unito attraversando la Manica su piccole imbarcazioni.