Star Trek | Strange New Worlds 3 data di uscita ufficiale e primi dettagli sulla nuova stagione

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds è finalmente in arrivo! Debutterà a luglio su Paramount+, con i primi due episodi trasmessi simultaneamente. Dopo lunghi mesi di attesa, eccoci ai dettagli ufficiali sulla nuova avventura della USS Enterprise, amata dai fan del celebre franchise. Preparati a esplorare nuovi mondi!

La terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà a luglio su Paramount+ con i primi due episodi trasmessi in contemporanea. Dopo mesi di attesa, Paramount+ ha ufficializzato la data d'uscita della terza stagione di Star Trek: Strange New Worlds, la serie amatissima dai fan del franchise. Il nuovo capitolo debutterà giovedì 17 luglio 2025, con un evento speciale: i primi due episodi saranno disponibili sin dal giorno del lancio. A seguire, gli episodi successivi verranno rilasciati a cadenza settimanale, ogni giovedì, con il finale di stagione previsto per l'11 settembre. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori, che attendevano con trepidazione il ritorno dell'equipaggio della U.S.S. Enterprise. Di seguito potete vedere anche il nuovo poster ufficiale della terza .

