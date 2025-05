Star di Forrest Gump ha detto addio a Hollywood | Voglio solo stare con la mia famiglia

Gary Sinise, celebriato per i suoi ruoli in "Forrest Gump" e "Apollo 13", ha annunciato il suo addio a Hollywood, desiderando dedicarsi interamente alla famiglia dopo la tragica perdita del figlio. Oggi, l'attore trova gioia nel ruolo di nonno, scegliendo la serenità della vita rurale vicino Nashville.

Gary Sinise, star di Forrest Gump e Apollo 13, ha spiegato il motivo del suo allontanamento dai set cinematografici dopo la morte prematura del figlio. Gary Sinise è felice di svolgere soltanto il ruolo di nonno nella sua casa fuori Nashville. L'attore, famoso per ruoli in film di grande successo e per la serie tv CSI: New York, si è allontanato dalle scene. Ora accompagna i nipoti a scuola e 'li vizia da morire' come ha raccontato a People la figlia Sophie, primogenita dell'attore, che nel 2024 ha perso, a soli 34 anni, Mac, il secondogenito, a causa di una rara malattia. La nuova vita di Gary Sinise e la malattia del figlio Nel 2019, la star di Forrest Gump lasciò Hollywood per prendersi cura . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star di Forrest Gump ha detto addio a Hollywood: "Voglio solo stare con la mia famiglia"

