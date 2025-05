N on è la scena di una fiction, ma la tragica realtà trasmessa senza filtri. Valeria Marquez, influencer messicana di 23 anni, è stata uccisa durante una diretta TikTok seguita da centinaia di utenti. Il video si è interrotto pochi istanti dopo l’irruzione del killer nel salone di bellezza dove la giovane lavorava, a Zapopan, nello stato di Jalisco. Una scena irreale, che ha reso virale in pochi minuti una morte assurda. Le autorità locali indagano per femminicidio. L’omicidio in diretta TikTok dell’influencer messicana Valeria Marquez. La diretta sembrava una come tante. Valeria teneva tra le mani un peluche rosa a forma di porcellino, il tono era basso, lo sguardo inquieto. Poi, quasi sottovoce, ha detto: «Stanno arrivando». Qualche istante dopo, una voce maschile fuori campo ha chiesto: «Ehi, Valeria?». 🔗Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Stanno arrivando". Sono le ultime parole sussurrate dalla giovane beauty influencer prima che qualcuno aprisse il fuoco mentre era in diretta su TikTok