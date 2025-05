Stallo all’ucraina sui negoziati turchi | Vedremo chi arriverà dalla Russia

I negoziati di pace in Ucraina si trovano in una fase di stallo, mentre Zelensky si prepara per il summit odierno ad Ankara con Erdogan. L'incertezza regna su quali leader russi parteciperanno. Rubio e Witkoff sono attesi domani, ma il mistero su Putin persiste. Le prossime mosse delle parti promettono di influenzare il destino del conflitto.

Ucraina, negoziati rinviati al pomeriggio su richiesta turca. Trump: «Potrei andare domani se ci sono progressi»

Secondo ilmattino.it: Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa ...

Ucraina, Rutte: “Ottimista su progressi in un paio di settimane”

Da msn.com: "Chiaramente, l’Ucraina è pronta. L’Ucraina è pronta a impegnarsi per un cessate il fuoco e negoziati immediati. Questo è assolutamente chiaro. La palla ora è ...

Guerra Ucraina-Russia, i negoziati in diretta: Putin assente a Istanbul. Trump: “Potrei andare domani in Turchia”

Scrive fanpage.it: Gli aggiornamenti in diretta dai negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul: le ultime notizie sulla guerra e i colloqui di pace in Turchia. Vladimir Putin ha deciso di non raccogliere l’invito di Volo ...

Ucraina-Russia, stallo aiuti USA e supporto armi Corea del Nord: la situazione si aggrava

L' Ucraina si trova in una situazione sempre più precaria a causa del sostegno militare che la Russia riceve dalla Corea del Nord e del blocco degli aiuti statunitensi.