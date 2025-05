Stalking molestie insulti e minacce | 5 studentesse indagate perché bullizzavano le compagne Sentiti alcuni docenti

Cinque studentesse di una scuola abruzzese sono sotto indagine per stalking, molestie e minacce verso due compagne. Gli episodi di bullismo hanno coinvolto anche insulti. Solo una delle indagate è maggiorenne. I docenti sono stati interpellati per chiarire la situazione e garantire la sicurezza all'interno dell'istituto.

Cinque studentesse di una scuola abruzzese sono finite sotto indagine con l’accusa di aver messo in atto episodi di stalking e minacce ai danni di due loro compagne. Una sola delle ragazze è risultata maggiorenne. L'articolo Stalking, molestie, insulti e minacce: 5 studentesse indagate perché bullizzavano le compagne. Sentiti alcuni docenti . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

