Stalking in una scuola abbruzzese | cinque ragazze indagate per bullismo

Un grave episodio di bullismo ha scosso una scuola abruzzese, con cinque ragazze indagate per stalking. Due studentesse, vittime di atti sistematici di violenza e umiliazione, hanno denunciato la situazione che durava da mesi, riportando alla luce il drammatico problema del disagio giovanile e l'importanza di una cultura della solidarietà e del rispetto.

Due studentesse sono state per mesi vittime di bullismo sistematico in una scuola abruzzese. Chiuse in bagno, insultate e aggredite, hanno denunciato a fine marzo. Cinque coetanee, tra cui quattro minorenni, sono ora indagate per stalking. Il caso riaccende l’allarme sul disagio giovanile e sul ruolo della scuola nella prevenzione delle violenze. Violenza quotidiana e . Stalking in una scuola abbruzzese: cinque ragazze indagate per bullismo Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Il caso a scuola in Abruzzo. Bullizzano le compagne. Indagate cinque ragazze

Scrive quotidiano.net: Mesi di offese e minacce in un istituto di Avezzano. Nel mirino anche il fidanzato di una studentessa.

Stalking, molestie, insulti e minacce: 5 studentesse indagate perché bullizzavano le compagne. Sentiti alcuni docenti

Secondo orizzontescuola.it: Cinque studentesse di una scuola abruzzese sono finite sotto indagine con l’accusa di aver messo in atto episodi di stalking e minacce ai danni di due loro compagne. Una sola delle ragazze è risultata ...

BULLISMO IN UNA SCUOLA DELLA MARSICA: CINQUE RAGAZZE SOTTO INCHIESTA PER STALKING

Scrive abruzzoweb.it: AVEZZANO – Sono finite sul registro degli indagati per stalking cinque giovanissime, di cui quattro minorenni, di appena 16 anni. Sono state tutte denunciate a fine aprile, sccondo quanto riporta il C ...

