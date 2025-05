Stagione estiva rinforzi per la Municipale

Monte Argentario si prepara alla stagione estiva rafforzando la sua polizia municipale con l'assunzione di sei nuovi agenti. È stato pubblicato un avviso di selezione, aperto a candidati con requisiti specifici, per aggiornare la graduatoria per contratti a tempo determinato, sia full-time che part-time. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore sicurezza nel territorio durante i mesi estivi.

MONTE ARGENTARIO La polizia municipale assume sei agenti per la stagione estiva. È uscito l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’aggiornamento della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato a tempo pieno, ovvero parziale e a carattere stagionale, di "Istruttori di Vigilanza" - Area degli "Istruttori" del Ccnl comparto Funzioni locali 16112022 (ex categoria C, del previgente sistema di classificazione del personale dipendente del comparto Funzioni locali). Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno presentare domanda, esclusivamente in via telematica tramite il portale "inPA" della Funzione Pubblica, entro il 28 maggio. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’organico della Polizia Municipale di Monte Argentario al momento è composto da 13 agenti effettivi che operano tutto l’anno, compresi i tre assunti recentemente a tempo indeterminato, mentre con i sei che usciranno dal nuovo bando stagionale saranno in tutto 19 quelli che opereranno sul territorio durante l’estate. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stagione estiva, rinforzi per la Municipale

Ne parlano su altre fonti

"Stagione al via, ma ancora niente rinforzi estivi"

Scrive msn.com: Sos rinforzi. Siamo alle solite: stagione turistica estiva al via, ma ancora nessuna notizia da Roma. E’ il sindaco ...

Il Comune assume agenti di polizia municipale: «Rinforzi per la stagione e un’opportunità per i giovani»

Come scrive msn.com: Queste risorse potranno quindi dare una mano per gestire al meglio tutti gli eventi e le manifestazioni del periodo estivo ... di polizia municipale: «Rinforzi per la stagione e un’opportunità ...

Stagione turistica e rinforzi estivi. Sadegholvaad : ancora nessuna notizia

newsrimini.it scrive: Il 17 maggio apre in modo ufficiale la stagione estiva e come ogni anno, alla vigilia di questo momento, torna la preoccupazione per l'ordine pubblico e dagli amministratori si leva con forza la richi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going Dark Al termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.