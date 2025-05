Stablecoin Cipollone Bce | Ue prima a normare e poi resta indietro

Roma, 15 mag. (askanews) – E’ deludente che anche sulle Stablecoin, per l’ennesima volta, l’Unione europea arrivi prima a emanare regole, ma poi si ritrovi indietro rispetto ad altri sulle concrete iniziative di mercato. È lo sfogo di Piero Cipollone, componente del comitato esecutivo della Bce, dove è responsabile dei sistemi di pagamento, durante una tavola rotonda organizzata a Parigi. Quasi un “lapsus freudiano”, considerando che da mesi le autorità della Unione europea martellano con allarmismi sui rischi che deriverebbero dalle stablecoin. Ma su questo “le preoccupazioni sulle Stablecoin non denominate in euro sono dovute al fatto che non vogliamo sostituzione di valuta. Non siamo preoccupati di per sé dalle Stablecoin – ha chiarito Cipollone – siamo preoccupati sul se alcune Stablecoin sostituissero soluzioni europee, perché perderemo la sovranità anche nell’ambito all’ingrosso” sui pagamenti. 🔗Leggi su Ildenaro.it