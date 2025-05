Spunta un altro nome per l’attacco | è l’alter ego di Thuram Di chi si tratta

L'Inter si sta muovendo strategicamente per rinforzare il proprio attacco, individuando in Ange-Yoan Bonny, giovane talento del Parma, un potenziale alter ego di Thuram. Questo promettente calciatore, noto anche per le sue doti fisiche e tecniche, attira l'interesse anche del Napoli, rendendo la sua acquisizione un possibile colpo di mercato per i nerazzurri.

L’Inter continua a guardare al futuro e, dopo il nome di Joshua Zirkzee, spunta una nuova idea per il reparto offensivo: Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante del Parma, è finito nel mirino dei nerazzurri. Un profilo interessante, seguito anche dal Napoli, ma che per caratteristiche tecniche e fisiche sembra perfettamente adatto al gioco di Simone Inzaghi. Chi è Ange-Yoan Bonny?. Classe 2003, Bonny è un attaccante francese che si è messo in luce già nella scorsa stagione, contribuendo in modo decisivo alla promozione in Serie A del Parma, guidato da Fabio Pecchia. Le sue qualità non sono passate inosservate, e anche in questa stagione ha dimostrato di poter essere una pedina importante nel massimo campionato italiano. Con 6 gol e 3 assist in stagione, Bonny ha mostrato la sua capacità di giocare sia come prima punta sia come attaccante di supporto, sfruttando il suo fisico imponente e la sua abilità nel gioco aereo. 🔗Leggi su Ilnerazzurro.it © Ilnerazzurro.it - Spunta un altro nome per l’attacco: è l’alter ego di Thuram. Di chi si tratta

