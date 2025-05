Spugna verso la finale di Coppa Italia | Siamo in fiducia Conosciamo bene la Juventus

La Roma Femminile è pronta a scrivere un'altra pagina della sua storia, affrontando la Juventus nella finale di Coppa Italia sabato 17 maggio alle ore 18. Con fiducia e determinazione, le giallorosse puntano al secondo trofeo della stagione, immergendosi in un match che promette emozioni al Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

È ormai alle porte l’ ultimo atto della stagione della Roma Femminile, che sabato 17 maggio, alle ore 18, si giocherà la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, le giallorosse cercheranno di conquistare il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa Italia. Nonostante le difficoltà avute nel corso dell’annata, un ulteriore titolo permetterebbe anche di guardare con fiducia al prossimo anno. Proprio di questo importante match ha parlato il tecnico Alessandro Spugna. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “ Sicuramente siamo in fiducia, perché la vittoria sulla Fiorentina ha alzato il morale. La settimana precedente il morale era un po’ sceso, però è chiaro che adesso ci siamo. Abbiamo ancora una finale da giocare, la possibilità di portare a casa un altro trofeo è molto concreta, quindi sicuramente c’è grande voglia di fare una grande prestazione, di fare una grande partita e soprattutto di provare a vincerla”. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Spugna verso la finale di Coppa Italia: “Siamo in fiducia. Conosciamo bene la Juventus”

