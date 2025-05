Spray al peperoncino spruzzato a scuola | venti ragazzi soccorsi

Un atto vandalico ha colpito l'istituto Fortuny – Moretto di Brescia, dove circa venti ragazzi sono stati soccorsi dopo essere rimasti intossicati dallo spray al peperoncino spruzzato nell'aria. Questo episodio si aggiunge a una serie di eventi simili, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza all'interno delle scuole. Le indagini sono in corso per identificare il responsabile.

Una ventina di ragazzi è rimasta intossicata a causa di un atto vandalico all’ istituto Fortuny – Moretto di Brescia. Nella scuola si tratta solo dell’ultimo caso in cui dei ragazzi si sentono male a causa di uno spray al peperoncino sparso nell’aria da studenti. Nel caso di ieri il responsabile sarebbe stato individuato e sarebbe un giovane che è stato visto armeggiare con una bomboletta poi gettata dalla finestra e in seguito trovata nel cortile dell’istituto professionale. Per colpa sua vari compagni sono stati poco bene e due di loro hanno dovuto esser portati al pronto soccorso. Il tema sarà oggetto di discussione in Consiglio d’Istituto. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spray al peperoncino spruzzato a scuola: venti ragazzi soccorsi

