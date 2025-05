Sport musica e divertimento | lo Stadio Garilli apre le porte per lo Spring Festival

Sport, musica e divertimento si uniscono nello splendido scenario dello stadio Garilli di Piacenza, che nel primavera 2025 apre le porte allo Spring Festival. Un evento imperdibile, dove giostre, un campo da calcio a porte piccole, food truck e stand faranno da cornice a un'esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Preparati a divertirti!

Lo¬†stadio Garilli di Piacenza¬†ospita nella primavera 2025 una manifestazione dedicata alla musica e al divertimento, lo¬†Spring Festival. Durante le giornate del festival sul campo da calcio dello stadio saranno disponibili ¬†giostre, campo da calcio a porte piccole, food truck e stand che. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it ¬© Ilpiacenza.it - Sport, musica e divertimento: lo Stadio Garilli apre le porte per lo Spring Festival

