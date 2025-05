Giovedì 15 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il Giro d’Ungheria e la 4 Giorni di Dunkerque, la canoa slalom con gli Europei, l’ hockey su ghiaccio con i Mondiali, e tanto altro ancora. Si apriranno gli Europei senior 2025 di canoa slalom, che si disputeranno a Vaires-sur-Marne, in Francia, sul canale che ha ospitato le gare di Parigi 2024: nella prima giornata spazio alle prove a squadre, con l’Italia che sarà presente in tutte le gare. Guarda il Giro d’Italia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Roma: agli Internazionali d’Italia sarà protagonista la testa di serie numero 6, Jasmine Paolini, che sarà opposta alla statunitense Peyton Stearns. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 15 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming