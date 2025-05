Sport bonus | ai nastri di partenza le prenotazioni per il 2025

Il programma "Sport Bonus" è pronto a ripartire: le prenotazioni per il 2025 sono ufficialmente aperte. Le imprese interessate hanno 30 giorni per presentare la domanda di ammissione, ottenendo così l'autorizzazione per effettuare erogazioni liberali a favore delle iniziative sportive. Un'opportunità imperdibile per sostenere il mondo dello sport e promuovere la crescita delle comunità locali.

Le imprese interessate hanno trenta giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzate a effettuare l’erogazione liberale 🔗Leggi su Fiscooggi.it

