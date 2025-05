Spiaggia libera numero 1 il Comune rinuncia alla concessione | Scippo del mare ai cittadini

Il Comune di Catania ha deciso di non rinnovare la concessione della spiaggia libera n. 1, scatenando la protesta del Movimento 5 Stelle. Considerata una delle ultime oasi balneabili accessibili e vicine al centro, questa scelta ha sollevato preoccupazioni per la fruizione del mare da parte dei cittadini. L'assessore ha confermato la decisione in un comunicato stampa.

In un comunicato stampa, il Movimento 5 Stelle ha denunciato con forza la decisione del Comune di Catania di non rinnovare la concessione della spiaggia libera n. 1, una delle poche aree balneabili ancora accessibili e la piĂą vicina al centro cittĂ . La comunicazione è arrivata dall'assessore.

