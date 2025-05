Spiaggia libera di Cefalù approvato il servizio di salvataggio

L'Amministrazione comunale di Cefalù ha ufficialmente approvato il servizio di salvamento per le spiagge libere del lungomare G. Giardina. Con una delibera datata 14 maggio 2025, il progetto garantirà vigilanza e sicurezza ai bagnanti durante il periodo estivo, dal 1° giugno per 120 giorni, contribuendo a rendere la spiaggia un luogo più sicuro per tutti.

