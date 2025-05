Spiagge Bandiere blu 2025 in Campania 20 Comuni promossi | è quarta in Italia

Nel 2025, la Campania si conferma una delle regioni italiane più apprezzate per le sue spiagge, con 20 comuni insigniti della prestigiosa Bandiera Blu. Anche se si piazza al quarto posto, superata dalla Calabria con 23 bandiere, la Campania continua a richiamare turisti grazie alla qualità delle sue acque e dei servizi offerti. Continua a leggere...

Sono 20 i Comuni della Campania con le spiagge bandiera blu per l'estate 2025. Al quarto posto, sorpassata dalla Calabria che sale a 23.

