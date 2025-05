Spettacolo improetry | musica e poesie all' impronta

ADA - Arsenale Delle Apparizioni è entusiasta di presentare al pubblico pisano IMPrOETRY: uno spettacolo unico di improvvisazione teatrale con musica e poesie create all'impronta. Dopo nove mesi di intensa preparazione, la compagnia di artisti invita tutti a vivere un'esperienza poetica e sonora senza precedenti, in cui ogni parola e melodia nascono sul momento.

ADA - Arsenale Delle Apparizioni è orgogliosa di presentare al pubblico pisano un nuovo format di Improvvisazione Teatrale: IMPrOETRY - musica e poesie all'impronta! Dopo nove mesi di gestazione, nuove forme poetiche totalmente improvvisate sono pronte a vedere la luce.

