spena presidente del tribunale gli auguri dalla corte d appello di napoli

Francesca Spena è la nuova Presidente del Tribunale di Avellino. In magistratura dal 1991, Francesca Spena ha iniziato il proprio percorso professionale – dopo il tirocinio al Tribunale di Napoli -presso la ex pretura circondariale di Caserta, per poi esercitare le funzioni di GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Successivamente è stata impegnata come giudice fallimentare, del contenzioso societario e del settore lavoro al Tribunale di Napoli e infine alla sezione lavoro e previdenza della Corte di Cassazione. A margine della cerimonia di insediamento, tenutasi ieri 14 maggio 2025, la Presidente della Corte d'appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, ha voluto sottolineare: "E' un momento istituzionale di grande rilievo, non solo per il valore della funzione che la Presidente è chiamata a svolgere, ma anche per ciò che simbolicamente rappresenta.

