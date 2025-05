Svolta choc nella scomparsa di Bella (18) in Thailandia: ritrovata in prigione a Tbilisi con 14 kg di droga e afferma di essere incinta La classica vacanza “zaino in spalla” nel Sud-est asiatico per Bella May Culley, diciottenne britannica con velleità da infermiera, ha preso una piega. diciamo, inaspettata. Dopo settimane di silenzi radio che hanno messo in fibrillazione mamma Lyanne, con tanto di ricerche internazionali scatenate tra le spiagge thailandesi, la giovane è ricomparsa. Sparisce in Thailandia, la ritrovano in prigione in Georgia (e incinta) (Screenshot Instagram) – Cityrumors.it Non esattamente su una cartolina da un atollo paradisiaco, bensì dietro le sbarre di una prigione a Tbilisi, Georgia. Un piccolo trasloco di circa 6.500 chilometri, non c’è che dire. Il “non pervenuto” di Bella, iniziato con una mancata telefonata (roba da far preoccupare qualsiasi genitore moderno), aveva fatto temere il peggio. 🔗Leggi su Cityrumors.it

